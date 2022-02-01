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Parkison hastası ormanlık alanda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Parkison hastası ormanlık alanda ölü bulundu

- Uşak'ta ormanlık alana avlanmaya giden ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni bulundu.

- Uşak'ta ormanlık alana avlanmaya giden ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre; Uşak merkeze bağlı Bozköy köyünde ikamet eden Aytekin Akça (63) geçen pazar günü ava gitmek üzere evden çıktı. Akça'dan bir daha haber alınmaması üzere yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler köye yakın bir mesafede Akça'nın cansız bedenine ulaşırken Akça'nın cesedinde her hangi bir yara veya darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Akça'nın hareket bozukluğu olarak da bilinen Parkison hastası olduğu öğrenilirken, cenaze otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Köksal Kılınç/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Parkinson, Pazar, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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