Son dakika haberleri: Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri: Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı

22.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:43

Son dakika haberler: Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in cenazesine katılanların aileye taziyelerini sunması Cenaze törenine gönderilen çelenkler Özkan Sümer'in aile yakınları Özkan Sümer için hellallik istenmesi, cenaze namazının kılınması Özkan Sümer'in naaşının cenaze aracına...

Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in cenazesine katılanların aileye taziyelerini sunması

Cenaze törenine gönderilen çelenkler

Özkan Sümer'in aile yakınları

Özkan Sümer için hellallik istenmesi, cenaze namazının kılınması

Özkan Sümer'in naaşının cenaze aracına taşınması TRABZON - Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haberleri: Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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