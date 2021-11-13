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Son dakika haberleri... Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbayev, tenor Murat Karahan ile düet yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika kültür sanat haberi... Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbayev, tenor Murat Karahan ile düet yaptı Korkut Ata Film Festivali Ödül töreninde Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbayev, tenor Murat Karahan ile düet yaptı.

Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbayev, tenor Murat Karahan ile düet yaptı

İSTANBUL - Korkut Ata Film Festivali Ödül töreninde Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbayev, tenor Murat Karahan ile düet yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Korkut Ata Film Festivali'nde başarı elde eden sinema ve belgeseller ödüllerine kavuştu. Renkli görüntülere sahne olan törende, başarılı belgesel ve filmlerin kısa gösterimleri yapıldı. Törende Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbayev ile Devlet opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan düet yaptı. Bakan Nazarbayev ile Murat Karahan'ın düeti salonda bulunanlardan büyük beğeni topladı.

Son dakika haberleri... Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbayev, tenor Murat Karahan ile düet yaptı

Son dakika haberleri... Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbayev, tenor Murat Karahan ile düet yaptı

Son dakika haberleri... Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbayev, tenor Murat Karahan ile düet yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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