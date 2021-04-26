Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu
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Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu

İhlas Haber Ajansı / BEKİR BURAK CANBOLAT - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu.

Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu

OSMANİYE - Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kırmıtlı Köyü'nde meydana gelen olayda Şanlıurfa'dan gelen tarışm işçisi ailelerinin 4 çocuğunden biri sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi. Bu sırada çocuk suya düşünce diğerleri onu kurtarmak istedi. Ancak 4 çocuk düştükleri sulama kanalından boğulma tehlikesi geçirip çığlıklar atınca yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan Sadık Karataş ile Şükran Karataş vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Narin Büyükçay ve Remziye Büyükçay suda kayoldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalındaki iki çocuğun bulunması için olay yerine dalgıç ekibi çağrıldı.

Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu
Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu
Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu
Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan 2'si kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR BURAK CANBOLAT

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