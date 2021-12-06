Son dakika haberleri! Osmaniye'de devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilen ambulansta bulunan 1'i hasta 4 kişi yaralandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilen ambulansta bulunan 1'i hasta 4 kişi yaralandı.
Osmaniye Devlet Hastanesine hasta taşıyan H.Y. idaresindeki 80 HD 996 plakalı ambulans, Musa Şahin Bulvarı Vilayet Kavşağı'nda, Yusuf Koca'nın kullandığı 01 VY 212 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, ambulanstaki hasta ile 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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