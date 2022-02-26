Son dakika haberleri | Osmaneli Belediyesi barınağında ilk kısırlaştırma operasyonu - Haberler

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Son dakika haberleri | Osmaneli Belediyesi barınağında ilk kısırlaştırma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri | Osmaneli Belediyesi barınağında ilk kısırlaştırma operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağında ilk ameliyat ve kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağında ilk ameliyat ve kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi tarafından hizmete sokulan hayvan hastanesi hizmet vermeye başladı. Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekimi Abdullah Tetik, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması dahil, onların tedavisin sağlayacak tüm ekipmanı, laboratuvarı ve ameliyathanenin mevcut olduğunu söyledi. Tetik, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Hayvan hastanesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın büyük ve küçükbaş hayvanlarının tedavisi içinde yatırımlarımız devam edecek. Osmaneli Belediyesi toplumun her kesimine gençlere, çocuklarımıza, yaşlılarımıza yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Örnek belediyeciliği ile Osmaneli ilçemiz ve ilçemiz yükselişini sürdürüyor." - BİLECİK

Son dakika haberleri | Osmaneli Belediyesi barınağında ilk kısırlaştırma operasyonu

Son dakika haberleri | Osmaneli Belediyesi barınağında ilk kısırlaştırma operasyonu

Son dakika haberleri | Osmaneli Belediyesi barınağında ilk kısırlaştırma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Veteriner, Osmaneli, Yerel, Haberler

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