Son Dakika | Traktörün çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk öldü
AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Ordu'nun Ünye ilçesinde traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 52 ABV 657 plakalı traktör, Liseler Mahallesi Irmak Caddesi Tabakhane Deresi mevkisinde yola aniden çıkan 2,5 yaşındaki Serhat Ali Çetin'e çarptı.
Kazada ağır yaranan Serhat Ali, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Serhat Ali Çetin'in, sürücü M.S'nin yeğeni olduğu öğrenildi.