Son dakika haberleri... Ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında
Son dakika gündem haberi: Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Musa Şahin Bulvarı'nda Z.N.Y. yönetimindeki 80 ABU 587 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Kıllı'ya çarptı.
Kıllı, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Z.N.Y. gözaltına alındı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otomobilin yayaya çarpması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı