Son dakika haberleri... Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi

SAMSUN'da 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan Kazım Orbay İlkokulu öğretmeni Yüksel Özkan (51) hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 110 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Özkan'ın çocuklara yönelik kullandığı 'Öğretmen sevgisi ister misin?' ve 'Beni dudağımdan öper misin?' ifadeleri yer aldı.

İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan, bazı öğrencilerine yönelik cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince 14 Aralık 2021'de gözaltına alındı. Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. Özkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası aldığı ve Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı.

İddianamede Yüksel Özkan'ın ifadesi de yer aldı. Özkan ifadesinde "Öğrencilerin beyanında olan hiçbir olay yaşanmadı. Kitap okuma dersleri sınıfın içinde, bütün öğrenciler varken işleniyor. Bir öğrenci kitap okurken bir yandan da bütün sınıfı görebiliyor. Yani bana atılan suçların hiçbirinin gerçek olması mümkün değil. Sorular konusunda öğrencilerden birine biraz fazla yükleniyordum. Bu nedenle hakkımda bu tür suç isnatlarında bulunuyor. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.