Son dakika haberleri! Nişan törenine geldiler virüsü kapıp gittiler
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Son dakika haberleri! Nişan törenine geldiler virüsü kapıp gittiler

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de 4 Haziran'daki nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi.

Son dakika haberleri! Nişan törenine geldiler virüsü kapıp gittiler
14.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:21

Kayseri'de 4 Haziran'daki nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi. Kovid-19 testinin pozitif olması sonucunda nişan törenine katılan 11 temaslı kişi evlerinde karantina altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm uyarılarına rağmen maske-mesafe ve temizlik kuralına uymayanlar koronavirüsün yayılmasına ve vaka oranının artmasına neden oluyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağıl Yukarı Borandere mahallesinde 4 Haziran tarihindeki nişan törenine katılan bir kişi rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından filyasyon ekiplerinin çalışmasında hastanın 4 Haziran'da mahalledeki bir nişan törenine katıldığı belirlendi.

Filyasyon ekiplerinin çalışmasının ardından nişan törenine katılan 11 kişinin hasta ile temaslı olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri temaslı 11 kişinin bulunduğu 5 evi karantina altına aldı. Ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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