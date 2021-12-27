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Son dakika haberleri! Nişan dönüşü katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Gemlik ilçesi Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih Sönmez idaresindeki 16 JMK 82 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen İsmail Köse yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle otomobiller yol kenarından bulunan bariyerlere çarparak sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sıkıştıkları otomobillerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mehmet Fatih Sönmez ve İsmail Köse ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılardan İbrahim Köse ve İsmi alınamayan yaralı ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldılar. Mehmet Fatih Sönmez ile İsmail Köse'nin akraba oldukları ve İznik ilçesindeki bir nişandan döndükleri öğrenildi. Kazada ölen 3 kişinin cansız bedeni ise Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurum'u Morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

(Hurşit Topal/ İHA)

Son dakika haberleri! Nişan dönüşü katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri! Nişan dönüşü katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri! Nişan dönüşü katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri! Nişan dönüşü katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

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