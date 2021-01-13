ZONGULDAK - Nikah törenine damatlık yerine askeri üniformasıyla katıldı
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ZONGULDAK - Nikah törenine damatlık yerine askeri üniformasıyla katıldı

13.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:22
ZONGULDAK - Nikah törenine damatlık yerine askeri üniformasıyla katıldı

Zonguldak'ta jandarma uzman çavuş Hasan Başar, nikah törenine damatlık yerine askeri üniformasıyla katıldı.

Zonguldak'ta jandarma uzman çavuş Hasan Başar, nikah törenine damatlık yerine askeri üniformasıyla katıldı.

Kocaeli'de görev yapan Başar, nişanlısı Özlem Çolakoğlu ile evlenmek için Zonguldak Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.

Başar, belediyede düzenlenen nikah törenine askeri üniformasıyla katıldı.

Nikahı kıyılan çiftin ailesi ve yakınlarının katıldığı tören sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Hasan Başar, gazetecilere, severek evlendiklerini ve yakınlarıyla mutluluklarını paylaşmaktan dolayı sevinçli olduklarını söyledi.

Eşiyle bir ömür mutlu olmak istediklerini belirten Başar, "Hayalim asker olmaktı ve asker olarak vatana hizmet edebilmekti. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum." dedi.

Özlem Başar Çolakoğlu da eşinin "vatan sevdalısı" olduğunu ifade ederek, törene damatlığı yerine askeri üniformayla katılmasının kendisini de gururlandırdığını dile getirdi.

ZONGULDAK - Nikah törenine damatlık yerine askeri üniformasıyla katıldı
ZONGULDAK - Nikah törenine damatlık yerine askeri üniformasıyla katıldı
ZONGULDAK - Nikah törenine damatlık yerine askeri üniformasıyla katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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