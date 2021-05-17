Son dakika haberleri! Nevşehir'de "Sokak operasyonu"nda 6 uyuşturucu taciri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Nevşehir'de "Sokak operasyonu"nda 6 uyuşturucu taciri tutuklandı

Son dakika haberleri! Nevşehir'de 'Sokak operasyonu'nda 6 uyuşturucu taciri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir'de 29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi boyunca polis ekipleri, Sokak Operasyonu adlı operasyonda uyuşturucu kullanan veya tacirlik yapan 68 zanlıyı yakaladı.

Şahısların aramalarında, 5,38 gram Esrar, 603 gram Metamfetamin, 2 adet Sentetik Ecza, 1,84 gr Sentetik Kannobinoid Bonzai, 20 adet Ecstasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan 67 şüpheliden M.U., A.K., H.G., M.Y. A.M.W. ve M.E. tutuklandı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Son dakika haberleri! Nevşehir'de 'Sokak operasyonu'nda 6 uyuşturucu taciri tutuklandı
Son dakika haberleri! Nevşehir'de 'Sokak operasyonu'nda 6 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözü dönen baba, tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu
Gözü dönen baba, tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Nevşehir'de "Sokak operasyonu"nda 6 uyuşturucu taciri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 17:03:19. #1.14#

title