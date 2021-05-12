Son dakika haberleri: Nevşehir'de Filistin'de şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Son dakika haberleri: Nevşehir'de Filistin'de şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri: Nevşehir'de Filistin'de şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed'in miraç yolculuğuna çıktı yer olan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs'te katliam yapan İsrail'in şehit ettiği Filistinliler için Nevşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed'in miraç yolculuğuna çıktı yer olan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs'te katliam yapan İsrail'in şehit ettiği Filistinliler için Nevşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Alibey Camiinde öğle namazının ardından Filistin'de katil İsrailli askerler tarafından yapılan saldırılar sonrasında şehit düşen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın yanı sıra yaklaşık 30 kişi katıldı.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Filistin için dua edildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haberleri: Nevşehir'de Filistin'de şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberleri: Nevşehir'de Filistin'de şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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