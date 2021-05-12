Son dakika haberleri: Nevşehir'de Filistin'de şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika gelişmesine göre Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed'in miraç yolculuğuna çıktı yer olan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs'te katliam yapan İsrail'in şehit ettiği Filistinliler için Nevşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.