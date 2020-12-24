Bayram dedenin yaktığı soba bir anda alev aldı! Çıkan yangında eşi yaşamını yitirdi

Manisa'da Bayram Özkara'nın tutuşturmaya çalıştığı kömür sobası bir anda alev aldı. Çıkan yangında Bayram Özkara'nın eşi olan 5 torun sahibi Necmiye Özkara yaşamını kaybetti.

Yangın, bu sabah Derbent Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. Bayram Özkara'nın tutuşturmaya çalıştığı kömür sobası, aniden alev aldı. Sobadan başlayan yangın kısa sürede evi sardı.

YATAĞA BAĞIMLIYDI

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında Bayram Özkara (88), yaralandı. Yatağa bağımlı, 2 çocuk ve 5 torun sahibi eşi Necmiye Özkara (81) ise hayatını kaybetti.

10 BİN LİRA KÜL OLDU

Bayram Özkara ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küle dönen evde bulunan 10 bin liranın da yandığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden fotoğraflar:





Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ