Son dakika haberleri: Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Muş'un Kayalısu köyü ve Koopezer Tepesi bölgesinde "Eren-4 Operasyonu" gerçekleştirildi.

23 Mart'ta düzenlenen operasyonda, sığınak ve depo içerisinde 27 fişek, mayın, 6 akü, İHA ve SİHA'dan korunma maksatlı metal kamuflaj başlık ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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