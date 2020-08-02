Son dakika haberleri: MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı. Bakanlıktan paylaşımda, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birlikte icra ettiği tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarının yanı sıra askerlerin görüntüleri yer aldı. Kaynak: AA