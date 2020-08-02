Son dakika haberleri: MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
02.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:58
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
Bakanlıktan paylaşımda, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birlikte icra ettiği tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.
Videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarının yanı sıra askerlerin görüntüleri yer aldı.
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Kaynak: AA