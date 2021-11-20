Son dakika haberleri! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist... - Haberler
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Son dakika haberleri! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist...

AA / Zafer Çakmak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist...

Son dakika haberler: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale...

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale...

 Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada (2)

Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada (2)

AA / Zafer Çakmak - Son Dakika Haberleri

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