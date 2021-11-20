Son dakika haberleri! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist...
AA / Zafer Çakmak - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Zafer Çakmak - Son Dakika Haberleri
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