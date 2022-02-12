Son dakika haberleri... Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Haberler
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Son dakika haberleri... Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Motosikletli kurye otomobile arkadan çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberine göre Kütahya'da motosikletli kuryenin otomobile arkadan çarpma anları kameraya yansıdı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da motosikletli kuryenin otomobile arkadan çarpma anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Ziraat Mahallesi istikametine gitmekte olan motosikletli kurye seyir halindeyken, yan yoldan bulvara çıkan otomobile arkadan çarptı. Kazayı hafif atlatan kuryenin imdadına, yoldan geçmekte olan bir başka kurye yetişti. Meslektaşı, yaralı kurye için ambulans çağırıp, durumu polise bildirdi.

Yaşanan kaza saniye saniye kaydedildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ziraat mahallesi, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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