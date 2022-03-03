Son dakika haberleri... Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunu imzaladı. Resmi belge kısa sürede ilgili AB makamlarına teslim edilecek.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bir son dakika haberine göre Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunu imzaladı.
Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunu imzaladı. Resmi belge kısa sürede ilgili AB makamlarına teslim edilecek. - KİŞİNEV
İhlas Haber Ajansı - Politika