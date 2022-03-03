Son dakika haberleri... Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunu imzaladı. Resmi belge kısa sürede ilgili AB makamlarına teslim edilecek. - Haberler

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Son dakika haberleri... Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunu imzaladı. Resmi belge kısa sürede ilgili AB makamlarına teslim edilecek.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunu imzaladı. Resmi belge kısa sürede ilgili AB makamlarına teslim edilecek.

Bir son dakika haberine göre Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunu imzaladı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunu imzaladı. Resmi belge kısa sürede ilgili AB makamlarına teslim edilecek. - KİŞİNEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Moldova, Politika, Haberler

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