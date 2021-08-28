Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti

Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapılan 3 katlı bir fabrikada çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale ederken, yangın ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu tamamen soğutularak söndürüldü.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde mobilya üretimi yapılan 3 katlı bir fabrikada çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale ederken, yangın ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu tamamen soğutularak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu üzerinde bulunan Süksün Mahallesi'nde 3 katlı bir mobilya fabrikasında iddiaya göre hammaddelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, camları kırarak yangına müdahale ederken, dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kayseri OSB İtfaiye'den 42 itfaiye eri, 10 araç ile müdahale ettikleri yangını 9 saatlik çalışma sonucu soğutarak söndürebildi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti
Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti
Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi
İtfaiye çavuşu, düğünden çıkıp takım elbiseyle yangına koştu
İtfaiye çavuşu, düğünden çıkıp takım elbiseyle yangına koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Düm Tek Tek Metin Çekmez Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Mobilya fabrikasında çıkan yangına 10 araç ile 42 itfaiye personeli müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 11:27:21. #1.15#

title