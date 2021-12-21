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Son dakika haberleri... Midyat'ta trafik kazasında yaralanan diyaliz hastası hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Midyat'ta trafik kazasında yaralanan diyaliz hastası hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Mardin'in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan servis ile pikabın karıştığı kazada 9 yaralıdan diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan servis ile pikabın karıştığı kazada 9 yaralıdan diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti.

Kaza, Midyat ilçesi Acırlı Kavşağında meydana geldi. Diyaliz hastalarını taşıyan A.H. idaresindeki 47 AAN 191 plakalı servis minibüs ile A.Ç idaresindeki 47 AU 744 plakalı pikap çarpıştı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 6'sı diyaliz hastası olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 6 diyaliz hastasından Abdulvahap Akyüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

Son dakika haberleri... Midyat'ta trafik kazasında yaralanan diyaliz hastası hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Midyat'ta trafik kazasında yaralanan diyaliz hastası hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Midyat'ta trafik kazasında yaralanan diyaliz hastası hayatını kaybetti

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