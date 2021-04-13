Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Sivas'ta açtığı "Masal Evi"nde çıkan yangında hasar oluştu
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Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Sivas'ta açtığı "Masal Evi"nde çıkan yangında hasar oluştu

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 5 Nisan'da açılışı yapılan "Masal Evi"nde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sivas'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 5 Nisan'da açılışı yapılan "Masal Evi"nde çıkan yangın hasara yol açtı.

Akdeğirmen Mahallesi'nde "Masal Evi" olarak kullanılan tarihi konakta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Restore edilerek "Masal Evi"ne dönüştürülen tarihi konakta hasar oluştu.

"Masal Evi" sorumlusu olarak görev yapan Hülya Kara, yangın nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.

"Hiçbir şey yapamadım, iyi ki çocuklar yoktu" diye uzun süre gözyaşı döken Kara'yı arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Ayhan'ın bilgi aldığı Kara, "İçerideydik birkaç patlama sesi geldi, yangın tüpünü alıp yukarı koştum ama simsiyah dumandı." dedi.

Yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve 5 Nisan Pazartesi günü Bakan Selçuk tarafından açılışı yapılan "Masal Evi" içerisinde resim, müzik ve etkinlik sınıfları bulunuyor.

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Sivas'ta açtığı 'Masal Evi'nde çıkan yangında hasar oluştu
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Sivas'ta açtığı 'Masal Evi'nde çıkan yangında hasar oluştu
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Sivas'ta açtığı 'Masal Evi'nde çıkan yangında hasar oluştu
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Sivas'ta açtığı 'Masal Evi'nde çıkan yangında hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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