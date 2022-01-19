Mardin'de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı - Haberler
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Mardin'de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe İpekyolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya 5 tır, 2 otomobil ve 1 otobüsün karıştığı belirtildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. - MARDİN

Mardin'de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kızıltepe, İpekyolu, Mardin, kar, 3. Sayfa, Haber

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