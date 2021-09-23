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Son dakika haberleri | Mardin'de jandarmadan esrar operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Mardin'de jandarmadan esrar operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın bahçesinde 11 kilogram kubar esrar ile ortalama 4 metre uzunluğunda 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın bahçesinde 11 kilogram kubar esrar ile ortalama 4 metre uzunluğunda 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Kızıltepe, Yedikardeş Mahallesinde ikamet eden İ.T.'nin, bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin tespit edilmesi üzerine şahsın evine ve bahçesine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpekleri Cesur ve Sabuh ile yapılan aramada İ.T. isimli şahsın bahçesinde 60 kök kenevir bitkisi ile evinin farklı yerlerine gizlenmiş 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Esrar operasyonu sonucu İ.T. isimli şahsın 'Yasadışı Ekim ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret' suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. - MARDİN

Son dakika haberleri | Mardin'de jandarmadan esrar operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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