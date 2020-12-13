Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
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Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

13.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:24

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Yavuz Selim caddesi üzerinde seyreden R. Z. idaresindeki 45 AFC 126 plakalı otomobil ara yoldan çıkan Fevzi Kart'ın kullandığı 45 YE 949 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fevzi Kart, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Yavuz Selim Caddesinde trafik ekipleri önlem alırken belediye ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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