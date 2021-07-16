Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'nın Kula ilçesinde süt kamyonu, kamyonet ve TIR'ın çarpıştığı zincirleme kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde süt kamyonu, kamyonet ve TIR'ın çarpıştığı zincirleme kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir-Ankara D-300 kara yolu Orhan Acar kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Murat Karakoç (42) yönetimindeki 45 AEU 636 plakalı süt kamyonu, aynı yönde giden ve kavşaktan dönmek isteyen Durmuş Demircan'ın (47) kullandığı 45 RA 0009 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen Mustafa Kiraz (29) yönetimindeki 03 RG 602 plakalı TIR'la çarpışarak refüje çıktı. Kazada kamyon sürücüsü Karakoç ve kamyonet sürücüsü Demircan ile yanındaki Özkan Demircan (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden yaralı çıkarılan Murat Karakoç ve Durmuş Demircan ile Özkan Demircan, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. 


Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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