Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

AA, Ali Yıldırım - Güncel
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Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 17,65 gram bonzai, Lyrica isimli 7 hap, 2 ekstazi hap, 53,25 gram metamfetamin, 2 bin 750 lira, çeşitli marka modellerde 28 cep telefonu ve çeşitli marka 11 oto teybi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe Cemal S. (26) serbest bırakılırken, Yeter S. (30) tutuklandı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haber

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