Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen zanlılara yönelik operasyonda, O.E. (22), Ç.Ç. (34) ve H.G'nin (37) evlerindeki aramalarda 1 hassas terazi, 40 uyuşturucu hap, 83,27 gram sentetik uyuşturucu ve 11,50 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ç.Ç. (34) ve H.G. (37) tutuklandı, O.E. (22) serbest bırakıldı.

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AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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