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Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA, Ali Yıldırım - Güncel
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Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 14 gram metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 43 hap, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1350 lira ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. tutuklandı, diğer şüpheliler jandarmadaki sorguları sonrası serbest bırakıldı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haberler

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