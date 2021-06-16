Son dakika haberleri: Manisa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri: Manisa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri: Manisa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Caberfakılı Mahallesi'nde Ali Süngü'nün (43) kullandığı 45 KA 2922 plakalı otomobil, Ilgın Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak savruldu ve yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Yoldan geçenlerin çağrısıyla kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunan Ali Süngü, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Sürücü buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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