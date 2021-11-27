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Son dakika haberleri | Malatya'daki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Malatya'daki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi İnci Sokak'ta, dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada A.Ç. yaralanırken, olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA

Son dakika haberleri | Malatya'daki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

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