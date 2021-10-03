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Son dakika haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 5 ölü, 3 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 5 ölü, 3 yaralı (2)

Son dakika haberleri... ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİMalatya'nın Kale ilçesinde 2 otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

MALATYA (DHA) - ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Malatya'nın Kale ilçesinde 2 otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan Şerif Ekici (50) ve Fehriye Çeçen (33) de yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren 3 kişiden birisinin de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.


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