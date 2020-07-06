Son dakika haberleri | Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa haberi... Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
06.07.2020 02:50 | Son Güncelleme: 06.07.2020 02:58
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında yaşanan kavgada açılan ateş sonucunda bacağına saçma isabet eden 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralı şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ekipler olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
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Kaynak: İHA