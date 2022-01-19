Son dakika haberleri | Malatya'da jandarma yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı - Haberler
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Son dakika haberleri | Malatya'da jandarma yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı

Son dakika haberleri | Malatya'da jandarma yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere kumanya dağıtıldı.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının sürdüğüne değinildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araç sürücüleri ve yolculara Kaymakamlığımızca kumanya dağıtımı devam etmekte olup vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuklarının sağlanması amacıyla yol kontrol çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, kar, Güncel, Haber

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