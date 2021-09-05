Son dakika haberleri... MALATYA'DA EKMEK FIRININDA PATLAMA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... MALATYA'DA EKMEK FIRININDA PATLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MALATYA'da, ekmek üretimi yapılan fırında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama hasara yol açtı.

MALATYA'da, ekmek üretimi yapılan fırında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama hasara yol açtı.

Olay, gece yarısı Saray Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'nde meydana geldi. Ekmek üretimi yapan bir fırında doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan olmazken, iş yeri ile park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Görüntülü Dökümü

-------------------------

Olay yeri

İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri

Kalabalıktan görüntü

Demir yığını

İşyerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Taha AYHAN-MALATYA-DHA

Son dakika haberleri... MALATYA'DA EKMEK FIRININDA PATLAMA
Son dakika haberleri... MALATYA'DA EKMEK FIRININDA PATLAMA
Son dakika haberleri... MALATYA'DA EKMEK FIRININDA PATLAMA
Son dakika haberleri... MALATYA'DA EKMEK FIRININDA PATLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısında 12 polis öldü
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısında 12 polis öldü
Evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu
Evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Gülben Ergen Rasim Öztekin
Spor Cristiano Max Meyer Umut Meraş Salih Uçan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... MALATYA'DA EKMEK FIRININDA PATLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 12:50:06. #1.14#

title