Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı

30.10.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:03
Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı

Tokat'ın Almus ilçesinde mahalle muhtarı 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri 48 yaşındaki muhtarı M.K.'yı 4 erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İlçe Jandarma komutanlığında ifadesi alınan muhtar M.K, ifadesi alındıktan sonda Almus Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. M.K. cinsel istismar suçlaması ile Almus Adliyesine sevk edildi. M.K hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

M.K., 14 günlük karantina süresinin ardından Çamlıbel T Tipi cezaevine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Sevim Emre Çağla Şıkel Kıvanç Tatlıtuğ Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao Can Bartu Okan Buruk Burak Yılmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Tv Ölü Avrupa Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 12:03:45. #1.14#
title