Son dakika haberleri: Lübnan'da Hizbullah ve Arap aşiretleri arasında silahlı çatışma: en az 3 ölü
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Son dakika haberleri: Lübnan'da Hizbullah ve Arap aşiretleri arasında silahlı çatışma: en az 3 ölü

Son dakika haberleri: Lübnan'da Hizbullah ve Arap aşiretleri arasında silahlı çatışma: en az 3 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Lübnan'da başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Halde bölgesinde Hizbullah ile Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmada en az 3 kişi öldü, birçok kişi ise yaralandı.

Lübnan'da başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Halde bölgesinde Hizbullah ile Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmada en az 3 kişi öldü, birçok kişi ise yaralandı.

Lübnan'da dün intikam davası yüzünden bir düğün sırasında öldürülen Hizbullah üyesi Ali Şibli'nin bugün düzenlenen cenaze töreni sırasında Hizbullah ile Arap aşiretleri arasında silahlı çatışma çıktı. Lübnan basınında yer alan haberlerde, Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde Şibli'nin cenaze töreni sırada çıkan çatışmalarda kısa ve uzun namlulu silahların kullanıldığı ifade edildi. Çatışma sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin ise yaralandığı belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan ordusunun durumu kontrol altına almak için Halde bölgesine askeri takviye gönderdiği ve bölgeye giden tüm yolların kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Halde'nin herhangi bir yerinde ateş açan herkese ordu tarafından ateş açılacağı bildirildi.

Ne olmuştu?

Lübnan'da Arap aşiretlerine üye bir kişi, dün gece Jiyeh bölgesinde bir düğün sırasında Hizbullah üyesi Sibli'yi bir intikam davası nedeniyle öldürmüştü. Şibli'nin öldürülmesinin ardından bölgede bulunan Arap aşiretleri tarafından yapılan açıklamada, aynı bölgede daha önce yaşanan mezhep çatışmalarında bir akrabalarının ölümünün intikamını aldıkları ifade edilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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