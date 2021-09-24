Kuzey Kore'den Seul'e: 'Ön koşullar yerine getirilirse savaşın resmen sona erdirilmesi görüşülebilir' - Haberler
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Kuzey Kore'den Seul'e: "Ön koşullar yerine getirilirse savaşın resmen sona erdirilmesi görüşülebilir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuzey Kore'den Seul'e:

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimindeki etkili isimlerden kız kardeşi Kim Yo-jong, "düşmanca politikalarına" son vermesi halinde Güney Kore ile 1950-1953 Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair "resmi" açıklama teklifinin görüşülebileceğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimindeki etkili isimlerden kız kardeşi Kim Yo-jong, "düşmanca politikalarına" son vermesi halinde Güney Kore ile 1950-1953 Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair "resmi" açıklama teklifinin görüşülebileceğini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in 1950-1953 Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair "resmi" açıklama yapılması çağrısına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan yanıt geldi. Savaşın sona erdiğine dair resmen açıklama konusunda istekli olduklarını ifade eden Kim Yo-jong, Güney Kore'nin kendilerine karşı "düşmanca politikaları, çifte standardı ve önyargıları terk etmesi" şartıyla teklifi görüşebileceklerini belirtti. Kim Yo-jong açıklamasında, "Yalnızca böyle bir ön koşul yerine getirildiğinde, yüz yüze oturup savaşın önemli ölçüde sona erdiğini ilan etmek, Kuzey-Güney ilişkileri ve Kore yarımadasının geleceğini tartışmak mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

KORE SAVAŞI TEKNİK OLARAK DEVAM EDİYOR

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Salı günü New York'taki BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, savaşın resmi olarak sona erdirilmesi yönündeki çağrısını yinelemişti. Kuzey Kore 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmiş, 27 Temmuz 1953'te ateşkes ilan edilmişti. Ancak savaş, "barış anlaşması" imzalanmadığı için teknik olarak devam ediyor.

(İHA)

Kuzey Kore'den Seul'e: Ön koşullar yerine getirilirse savaşın resmen sona erdirilmesi görüşülebilir

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Haber: Kuzey Kore'den Seul'e: 'Ön koşullar yerine getirilirse savaşın resmen sona erdirilmesi görüşülebilir' - Haberler
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