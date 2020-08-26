Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde 20 yaşındaki genç şakalaşırken tüfeğin kazara ateş alması sonucu 18 yaşındaki amcasının oğlunu vurdu. Genç Samet kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Amca çocuklarının silahla şakalaşması ölümle bitti. 20 yaşındaki K.S., amcasına ait tüfekle oynarken kuzeni Samet S.'yi vurdu. Kanlar içinde hastaneye kaldıran genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'dan yaz tatili için Çayırlı ilçesi Harmantepe köyüne gelen K.S., saat 08.30 sıralarında iddiaya göre evin bahçesinde amcasına ait tüfek elindeyken kuzeni Samet S. ile şakalaştı. Bu sırada silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar karşısındaki amcasının oğlu Samet S.'ye isabet etti. Ağır yaralanan Samet S., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. K.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samet S.'nin Trabzon'da hafızlık eğitimi aldığı tatil için memleketine geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA