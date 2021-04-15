Son dakika haberleri! Küvete şarja takılı telefonla giren genç kız elektrik akımına kapılarak öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Küvete şarja takılı telefonla giren genç kız elektrik akımına kapılarak öldü

Son dakika haberleri! Küvete şarja takılı telefonla giren genç kız elektrik akımına kapılarak öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Polonya'da 17 yaşındaki bir genç kız, su dolu küvete şarja takılı cep telefonu ile girmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı

Polonya'da 17 yaşındaki bir genç kız, su dolu küvete şarja takılı cep telefonu ile girmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Polonya'nın kuzeyindeki Pomeranya bölgesinde yer alan Lebork kasabasında 17 yaşındaki genç kız, su dolu küvete şarja takılı cep telefonu ile girmesi sonucu elektrik çarptı. Genç kızın, ailesiyle birlikte yaşadığı evde 12 Nisan gecesi saat 01.00 sularında banyoya girdiği ve kızlarının uzun süre banyodan çıkmaması üzerine şüphelenen ebeveynlerin banyoya girdiklerinde evlatlarının cansız bedeniyle karşılaştıkları aktarıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ve polis, su dolu küvetin içinde yan tarafta bulunan prizde şarja takılı halde bulunan bir cep telefonu olduğunu belirledi. İsmi açıklanmayan genç kızın cesedi morga kaldırılırken, savcı otopsi yapılmasını istedi. Otopsi neticesinde talihsiz kızın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölge Savcısı Patryk Wegner yaptığı açıklamada, elektrik çarpmasının neden ve nasıl meydana geldiğinin açığa çıkması için patolog ve elektrik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi. Daha önce de Rusya, Fransa ve ABD'de banyoya telefonları şarjdayken girdikleri için elektrik çarpması sonucu ölümler yaşanmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Küvete şarja takılı telefonla giren genç kız elektrik akımına kapılarak öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 20:14:56. #1.14#

title