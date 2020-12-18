Son dakika haberleri: Kumluca Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim
Son dakika haberi: Hemşirelere verdiği ceza sonrası hakkında başlatılan soruşturmanın ardından görevden alınan Kumluca Devlet Hastanesi Ayşeül Alkan'ın yerine aynı hastanede Başhekim yardımcılığı görevini yürüten Uzman Doktor Fatih Aladağ vekaleten görevlendirildi.
Hemşirelere verdiği ceza sonrası hakkında başlatılan soruşturmanın ardından görevden alınan Kumluca Devlet Hastanesi Ayşeül Alkan'ın yerine aynı hastanede Başhekim yardımcılığı görevini yürüten Uzman Doktor Fatih Aladağ vekaleten görevlendirildi.
Acil Tıp Uzmanı Fatih Aladağ 1980 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Konya Selçuk Üniversitesi'nde Acil Tıp Uzmanlığı dalında ihtisasını tamamladı. Ayşegül Alkan, görev yerlerini terk ettikleri gerekçesiyle iki hemşireye 500 kere "Görev yerimi terk ettim ben salağım" yazma cezası vermiş, olayın duyulmasının ardından jet hızıyla görevden uzaklaştırılmıştı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı