Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
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Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)

19.10.2020 18:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:02
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)

Son dakika haber: İKİ CAMİNİN MİNARESİ UÇTUKumluca'nın merkez mahallesindeki Yeni Mahalle Camii'nin 1963 yılında yapılan minaresinin üst kısmı, şiddetli fırtına sonrası uçtu.

İKİ CAMİNİN MİNARESİ UÇTU

Kumluca'nın merkez mahallesindeki Yeni Mahalle Camii'nin 1963 yılında yapılan minaresinin üst kısmı, şiddetli fırtına sonrası uçtu. Öğle namazının ardından meydana gelen olayın, cemaatin camiyi ve bahçesini boşaltmasının hemen ardından yaşanması can kaybını önledi. Yeni Mahalle Camisi müezzini Taner Temeltaş, "Hava bir anda karardı, akşam saati gibi oldu. Cemaat dağıldıktan sonra dolu başladı. Hocamız aracı ağacın altından çekmeye gitti. Aracı çektik cemaat dağıldı, bir iki dakika içinde minare gürültüyle beraber ağacın üzerine çöktü. 25 yıl önce de yıldırım nedeniyle böyle bir sıkıntı olmuştu. Rabbim beterinden korusun. Çocuklar da buradaydı daha da kötüsü olabilirdi. Fazla zayiatımız yok" diye konuştu.

Kum Mahallesi'ndeki Kaba Armut Camisi'nin minaresi de caminin üzerine yıkıldı. Öğle namazı sonrası yaşanan felaket sonrası caminin boş olması, olası can kaybını önledi.DURAĞIN AYAKLARI PARKE TAŞLARINA VİDALANMIŞFinike- Kumluca arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yol kenarına yapılan ve uçarak Gülseren Çiçek'in ölümüne neden olan otobüs durağının yapımında ihmal olduğu ortaya çıktı. Demir durağın ayaklarına beton dökülüp sağlamlaştırılması gerekirken, parke taşlarına vidalandığı ortaya çıktı. Fırtına çıkınca durağın arkasına sığınan Çiçek, fırtınanın şiddetini artırması ve devrilmesiyle altında kalıp can vermişti. CENAZE MARDİN'E GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Gülseren Çiçek'in cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.


Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)
Son dakika haberleri... Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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