Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü kaza; sanığa 7 yıl 9 ay hapis cezası
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Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü kaza; sanığa 7 yıl 9 ay hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Sevda SARIKAYA - Haberler | Güncel
Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü kaza; sanığa 7 yıl 9 ay hapis cezası

Sevda SARIKAYA / KÜÇÜKÇEKMECE Basın Ekspres Yolu'nda taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin açılan davada olay anında 1.

Sevda SARIKAYA/  KÜÇÜKÇEKMECE Basın Ekspres Yolu'nda taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin açılan davada olay anında 1.44 promil alkollü olan ve kazada kendisi de ağır yaralanan tutuksuz sanık Doğa Yılmaz, "Taksirle öldürme" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın 1 yıl süreyle ehliyetine de el konulmasına karar verildi. 

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Doğa Yılmaz katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı geçtiğimiz duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrar etti. Mütalaada, Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre sanık sürücü Doğa Yılmaz'ın ileri derecede alkollü bir vaziyette seyrini sürdürürken yola gereken dikkati vermediği belirtildi. Seyrettiği yolun iki yönlü yola dönüştürüldüğünü dikkatsizliği sebebiyle fark edemediğinin de anlatıldığı mütalaada, hızını ayarlayamadığı kendi şeridini takip edemeyip karşı yönden gelen araçlara ait şeride girerek şerit tecavüzünde bulunulduğu kaydedildi. Sanık sürücü Doğa Yılmaz'ın suçu bilinçli taksirle işlediği sabit görülerek 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. 

7 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, 1.44 promil alkollü olan ve ters yönden gelen sanık Doğa Yılmaz'ın 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve 1 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi. 

İDDİANAMEDEN 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Haziran 2020 yılında Basın Ekspres Yolu olarak bilinen E-5 Karayolu'nu TEM Karayolu'na bağlayan yol üzerinde meydana gelen kaza anlatıldı. İddianamede, olayın gerçekleştiği esnada karayollarının asfalt çalışması yaptığı bu kapsamda yolun belirli bölümlerinin gerekli işaretler konularak kapatıldığı belirtilirken şerit ihlali yapan ve 1.44 promil alkollü olduğu tespit edilen Doğa Yılmaz'ın karşı şeritten gelen ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştığı kaydedildi. Taksi şoförü Adnan Türkmen'in olay anında taksinin içerisinde bulunan yolcu Muhammed Batal'ın ise kaldırıldığı hastane vefat ettiği aktarıldı. İddianamede Doğa Yılmaz'ın da ağır yaralandığı ve 1 yıl boyunca yatalak kalıp tedavi gördüğü belirtildi. İddianamede sanık Yılmaz'ın "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevda SARIKAYA

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