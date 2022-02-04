Son dakika haberleri... Köy yolunda son sürat koşan kurt kameraya takıldı - Haberler
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Son dakika haberleri... Köy yolunda son sürat koşan kurt kameraya takıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri... Köy yolunda son sürat koşan kurt kameraya takıldı

Son dakika haberlerine göre Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası bir kurt köy yoluna indi.

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası bir kurt köy yoluna indi. O anlar ambulansla seyir halinde olan sağlık çalışanları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şarkikaraağaç'ın Dedeçam köyünden ihbar alan 112 ekipleri olay yerine gittikleri sırada bir kurdun köy yolunda koştuğunu gördü. Sağlık çalışanları karlı yolda giden kurdu cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Görüntülerde kurdun ambulansın önünden koşarak yoluna devam ettiği görüldü. - ISPARTA

Son dakika haberleri... Köy yolunda son sürat koşan kurt kameraya takıldı

Son dakika haberleri... Köy yolunda son sürat koşan kurt kameraya takıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Şarkikaraağaç, Isparta, kar, Yerel, Haber

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