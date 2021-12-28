Son dakika haberleri: Köy evindeki yangında 1 kişi yanarak can verdi - Haberler
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Son dakika haberleri: Köy evindeki yangında 1 kişi yanarak can verdi

Son dakika haberleri: Köy evindeki yangında 1 kişi yanarak can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tunceli'de bir köy evinde çıkan yangında, bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de bir köy evinde çıkan yangında, bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, merkeze bağlı Çantur köyünde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken evin kapısının önünde Ünal Polat'ın (35) yanarak can verdiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Polat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - TUNCELİ

Son dakika haberleri: Köy evindeki yangında 1 kişi yanarak can verdi

Son dakika haberleri: Köy evindeki yangında 1 kişi yanarak can verdi

Son dakika haberleri: Köy evindeki yangında 1 kişi yanarak can verdi

Son dakika haberleri: Köy evindeki yangında 1 kişi yanarak can verdi

Son dakika haberleri: Köy evindeki yangında 1 kişi yanarak can verdi

Son dakika haberleri: Köy evindeki yangında 1 kişi yanarak can verdi

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