Son dakika haberleri | Kosovalı Sırp siyasetçi İvanovic öldürülme yıl dönümünde anıldı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kosovalı Sırp siyasetçi İvanovic öldürülme yıl dönümünde anıldı

AA / Filip Stevanovic - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic, 16 Ocak 2018'de Kuzey Mitrovitsa'daki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırının yıl dönümünde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen yürüyüş ve anma programıyla anıldı.

Kosova'daki " Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic, 16 Ocak 2018'de Kuzey Mitrovitsa'daki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırının yıl dönümünde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen yürüyüş ve anma programıyla anıldı.

Son dakika haberleri | Kosovalı Sırp siyasetçi İvanovic öldürülme yıl dönümünde anıldı

Son dakika haberleri | Kosovalı Sırp siyasetçi İvanovic öldürülme yıl dönümünde anıldı

Son dakika haberleri | Kosovalı Sırp siyasetçi İvanovic öldürülme yıl dönümünde anıldı

AA / Filip Stevanovic - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem haberine göre Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic, 16 Ocak 2018'de Kuzey Mitrovitsa'daki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırının yıl dönümünde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen yürüyüş ve anma programıyla anıldı.

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