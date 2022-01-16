Son dakika haberleri | Kosovalı Sırp siyasetçi İvanovic öldürülme yıl dönümünde anıldı

Son dakika gündem haberine göre Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic, 16 Ocak 2018'de Kuzey Mitrovitsa'daki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırının yıl dönümünde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen yürüyüş ve anma programıyla anıldı.