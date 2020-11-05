Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan Thaçi hakkında düzenlenen birçok uluslararası raporda, uyuşturucu ticareti ve organ kaçakçılığı suçlarına da karıştığı öne sürülüyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

HALKINA SAKİN OLUN ÇAĞRISINDA BULUNDU

Başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklayan Thaçi, halka sakin olmaları çağrısında bulundu. Kosova Özel Mahkemesinde görevli yargıcın, hakkındaki iddianamenin kabul edildiğini az önce kendisine bildirdiğini aktaran Thaçi, "Şahsım ve ailem adına, özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma yolundaki 30 yıllık çabalarımızda bana inanıp beni destekleyen sizler adına çok zor bir an." dedi.

100 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDU

Lahey'deki özel savcılık, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu. Thaçi ve Veseli ile iddianamede adı geçen diğer şahısların, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da suçlandıkları bildirilmişti.

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLAMASI

Thaçi'nin hakkında cinayet ve işkence gibi suçların yanı sıra uyuşturucu ticareti ve organ kaçakçılığı suçlaması da bulunuyor. Avrupa Konseyi tarafından daha önce yayımlanan bir raporda, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) içindeki bir grubun 1999'daki savaştan sonra ellerindeki esirleri Arnavutluk'a götürüp öldürdüğü ve organlarını sattığı öne sürülmüştü.

Amerikan Federal Araştırma Bürosu FBI ve diğer istihbarat kaynaklarına dayandırılan raporda ise Taçi'nin uyuşturucu madde ticaretinde kontrolü elinde tuttuğu öne sürülüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkin Keçi