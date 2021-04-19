KORSAN TAKSİCİ, ARACINA ALDIĞI KİŞİ SİVİL POLİS ÇIKINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ
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KORSAN TAKSİCİ, ARACINA ALDIĞI KİŞİ SİVİL POLİS ÇIKINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da korsan taksicilik yapan Suriye uyruklu M.B.H., bir polis memurunun müşteri gibi davranıp aracına binmesiyle yakalandı.

ADANA'da korsan taksicilik yapan Suriye uyruklu M.B.H., bir polis memurunun müşteri gibi davranıp aracına binmesiyle yakalandı. Güzergah üzerinde trafik ekiplerinin durdurduğu M.B.H., aracındaki kişinin arkadaşı olduğunu öne sürdü. Müşterisinin polis olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşayan M.B.H.'ye, 6 bin 700 TL ceza kesildi, aracı da 60 gün trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde bir kişinin korsan taksicilik yaptığı bilgisine ulaştı. Trafik polisi, cep telefonuyla aradığı Suriye uyruklu M.B.H. ile Buruk Mezarlığı'na 100 TL karşılığında kendisini götürmesi için anlaştı. Sivil polis memuru, M.B.H'nin korsan taksi olarak kullandığı otomobiline bindi. Mezarlığa geldiğinde M.B.H.'nin kullandığı araç, başka bir polis ekibi tarafından durduruldu.

Cezadan kurtulmak için aracına binen kişinin arkadaşı olduğunu öne süren M.B.H., müşterisinin sivil polis olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Polisin yaptığı evrak kontrolünde M.B.H.'nin, çalışma izni olmadığı halde taşımacılık yaptığı belirlendi. Sürücüye 6 bin 700 TL para cezası uygulanırken, aracı ise trafikten 60 gün menedildi.

KORSAN TAKSİCİ, ARACINA ALDIĞI KİŞİ SİVİL POLİS ÇIKINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ
KORSAN TAKSİCİ, ARACINA ALDIĞI KİŞİ SİVİL POLİS ÇIKINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ
KORSAN TAKSİCİ, ARACINA ALDIĞI KİŞİ SİVİL POLİS ÇIKINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ
KORSAN TAKSİCİ, ARACINA ALDIĞI KİŞİ SİVİL POLİS ÇIKINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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