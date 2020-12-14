Son dakika haberleri: Korkuteli Emniyet Müdürlüğüne Uğur Gülcü Atandı
14.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:24
Son dakika gündem haberine göre Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman'ın emeklilik dilekçesini vermesinin ardından Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğüne Aksu Emniyet Müdürü Uğur Gülcü atandı.
Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman'ın emeklilik dilekçesini vermesinin ardından Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğüne Aksu Emniyet Müdürü Uğur Gülcü atandı. Gülcü, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı